التفاصيل الكاملة لقرارات لجنة ازالة التمكين

كشفت لجنة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ، إن القيادي بالنظام المخلوع عبد الباسط حمزة استولى على عقارات وأراضي وأسهم تُقدر بحوالي مبلغ “2” مليار دولار من المال العام، تشمل مساحات أراضي يبلغ مجموعها “181207” متر مربع بالعاصمة، و”14″ مليون متر مربع بالولايات بينها أكثر من مليون فدان زراعي.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في مؤتمر صحفي مساء اليوم “الخميس” إن اللجنة استردت أسهم عبد الباسط حمزة بشركة “لاري كوم” وأسهمه في مجموعة الزوايا للتنمية وأسهمه في فندق السلام روتانا وعفراء مول وتسجيلها لوزارة المالية.

وأكد استرداد عقارات وأراضي سكنية وزراعية بإسمه في كافوري والجريف شرق وحلة كوكو والمرخيات وأم درمان والحلفايا لصالح وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، بجانب استرداد عقارات وأراضي من شركة لاريكوم المسجلة بإسمه في حلة حمد بحري، استرداد عقارات من شركة “زادنا”، و استرداد العقارات المسجلة بإسم شركة طريق دنقلا أرقين وأوضح أنها تشمل عقارات

وأراضي بوادي حلفا مساحتها ٥ مليون متر مربع، و قطعة أرض بدلقو الشمالية مساحتها ٣٥٩ ألف فدان، وساقية مساحتها ٨٢٧ ألف فدان، و ٥ مليون متر مربع بالمحجر البيطري بوادي حلفا، وقطعة مساحتها ١٠ ألف متر بدنقلا، فضلاً عن إلغاء التراخيص الزراعية الممنوحة للشركة.

وفي سياق مُتصل أعلنت اللجنة استرداد عقارات وأوقاف وتحويلها لصالح هيئة الأوقاف، تشمل عقارات وأراضي بالخرطوم بإسم مؤسسة القدس الدولية، و أصول بإسم منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة بموجب القرار 156 تشمل عقارات وقطع بمربّع الروابي وأركويت وجبرة.

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وكشفت اللجنة أن جملة ماتم استرداده من العقارات اليوم “الخميس” تبلغ “79” عقاراً، وجملة الأراضي المستردة تبلغ “35” مليون و “411” ألف و”114″ متر مربع.

وفي ذات السياق أعلن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح عن استرداد “24” قطعة أرض من القيادي بالنظام المخلوع الحاج عطا المنان تبلغ مساحتها “181” ألف و “207” متر مربع.

و قال إن استرداد العقارات والأراضي من “الحاج عطا المنان سعيد”، شملت عقارات بالجريف غرب مربع ٩٣، وسوبا الصناعات و ١٥ فدان بالمسعودية.

وبحسب صحيفة صوت الأمة، أكدت اللجنة أنها منحت مُلّاك الأراضي والعقارات مهلة زمنية كافية لإثبات حصولهم عليها بطرق مشروعة وفشلوا في ذلك ونوهت اللجنة إلى أنه تم تأجيل إعفاء بعض الموظفين عبر تمكين الإنتماء للمؤتمر الوطني إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان مراعاة لأسرهم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)