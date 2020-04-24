تذمر وزارة الاعلام وعضو بمجلس السيادة من بث التلفزيون القومي تقريراً لمعاناة المواطنين بـ(صفوف الغاز والوقود)

التاريخ: 24-أبريل-2020
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تذمر واعتراض مسؤولين كبار بوزارة الثقافة و الاعلام، وعضو بمجلس السيادة الانتقالي من بث تلفزيون السودان القومي، لتقرير يتناول معاناة المواطنيين مع الأزمات المتفاقمة وتكدس صفوف الوقود والغاز.
وبحسب المصادر أن مسؤولا من وزارة الاعلام اتصل بالمدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الاستاذ “لقمان أحمد”، معترضاً على التقرير وعدم تكراره، إلا أن “لقمان” أصر على تكرار البث للتقرير في نشرات الأخبار اللاحقة أسوة بغيره.
وعكس التقرير الاخباري الذي بث على التلفزيون القومي، مدى الازمات المتفاقمة للغاز والوقود وتأثر ومعاناة المواطنين، مع تكدس الصفوف.
وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية، كان” لقمان أحمد” قد صرح بعد تقلده المنصب في فبراير الماضي، إن خطة عمله بناء إعلام حر ومستقل في السودان، وعندما تبنت ثورة ديسمبر شعار (حرية سلام وعدالة) فإنها وضعت حرية وإستقلال الإعلام فى مقدمة أهداف الثورة. “على حد قوله”.
وتشهد العاصمة السودانية وولايات السودان أزمات متفاقمة في الخبز والوقود وغاز الطهي الذي تمتد صفوفه إلى آلاف الأمتار، مما اضطر البعض للمبيت في أنتظار دورهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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