عاجل.. حقيقة تعرض دبلوماسي أمريكي لمحاولة إغتيال بالسودان

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الجمعة 24 أبريل 2020
كتب
وكالات
نفت السفارة الأمريكية في الخرطوم تعرض دبلوماسي أمريكي لمحاولة إغتيال.
وقالت في تغريدة على تويتر إن التقارير التي وردت حول محاولة اغتيال دبلوماسي أمريكي ليست صحيحة، وأوضحت أنه قد وقع حادث مروري قبل أكثر من عشرة أيام و لم ينتج عنه أي قتلى كما أنه لم يصاب أي من الأطراف بإصابة حرجة.
وتأسفت السفارة أن بعض الأطراف غير المسؤولة قد أحدثت الإثارة على وقع حادث مروري مؤسف”.
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