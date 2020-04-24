عاجل.. تسجيل 12 إصابات جديدة و3وفيات بفيروس كورونا في السودان

الجمعة 24 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين اعلنت وزارة الصحة الإتحادية تسجيل (12) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها ٣ وفيات وارتفع العدد الكلي الى 174، متضمنة 16 وفاة.

Advertisements وذكر تعميم صحافي أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم. وافادت الوزارة ان المرضي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة،فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء(14) حالة. وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.

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