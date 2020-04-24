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عاجل.. تسجيل 12 إصابات جديدة و3وفيات بفيروس كورونا في السودان

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الخرطوم - محمد أمين 0 تبليغ

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الجمعة 24 أبريل 2020

عاجل.. تسجيل 12 إصابات جديدة و3وفيات بفيروس كورونا في السودان

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الخرطوم - محمد أمين

اعلنت وزارة الصحة الإتحادية تسجيل (12) حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، بينها ٣ وفيات وارتفع العدد الكلي الى 174، متضمنة 16 وفاة.

 

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وذكر تعميم صحافي أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم.

 

وافادت الوزارة ان المرضي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة،فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء(14) حالة. وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.

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