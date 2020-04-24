بوادر الهزيمة السعودية في اليمن.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى ظل انشغال العالم أجمع بجائحة كورونا وسرعة انتشار الوباء يعمل ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان على تسجيل أى نصر ولو جزئى ومؤقت على الأرض فى اليمن التى استنزفته واوشك ان يصرخ باعلى صوته مطالبا بانهاء الحرب التى بداها ولم ولن يستطيع تحديد مسارها ولا وضع حد لها ، بل اصبح يرى كل يوم انه للهزيمة اقرب منه للخروج بنصر ولو جزئى .

وقد استمرت محاولات تحالف العدوان للوصول الى مبتغاه باى وسيلة دون ان يتمكن من ذلك ، بل حتى لم يتمكن من الحفاظ على وضعه الذى فرضه على الأرض فى سنوات العدوان الأولى اذ تحولت المعادلة واصبح ابطال الجيش اليمنى ومجاهدو اللجان الشعبية فى مواقع الهجوم ومطاردة العدو داخل ارضه بعد ان انتقلوا من مرحلة الدفاع الى الهجوم ، والعالم كله شهد ويشهد النجاحات اليمنية على الأرض وفى الجو عبر المسيرات والبالستيات ، وحقا كما قال قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثى انه لا افق أمام السعودية فى حربها التى تشنها على الشعب اليمنى وانها حتما ستمنى بهزيمة كبرى ، وهاهى الأيام تثبت صدق قراءة السيد الحوثى للوضع ويؤوب قادة تحالف العدوان وعلى راسهم الامير محمد بن سلمان والامير محمد بن زايد بالخيبة والخسران .

الصحافة الغربية بدأت منذ فترة تتحدث عن خسارة السعودية للحرب فى اليمن فهذه

مجلة ناشيونال انترست تقول ان اليد العليا في حرب اليمن باتت لدى انصار الله وان السعودية قد خسرت المعركة.

وقالت المجلة الأمريكية المعروفة إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحاجة إلى طريقة للخروج من اليمن دون الاعتراف بالهزيمة ، وربما يفكر فى توظيف فيروس كورونا ان رآه يوفر عذرًا كافيًا لذلك.

وأشارت المجلة في تحليل كتبته الباحثة “Annelle Sheline” إلى أن انصار الله، باتوا يمتلكون اليد العليا في الحرب على اليمن، وقد عززوا موقعهم العسكري في الأسابيع الأخيرة ، حيث سيطروا على أراض في محافظتي الجوف ومأرب شمالي اليمن، واستعادوا معسكراً استراتيجياً على الحدود السعودية.

ورأى التحليل أن انصار الله قد يكونوا قاموا بهذا العمل العسكري، من أجل الحصول على موقف أفضل لعملية التسوية السياسية التي ستتبع وقفًا ناجحًا لإطلاق النار ، في حين أن السعوديين ربما قرروا تنفيذ وقف إطلاق النار قبل تقدم انصار الله نحو انجازات عسكرية جديدة.

وبين التحليل أن شروط وقف إطلاق النار الحالية قد تكون غير كافية للحوثيين، وقد بينوا في رؤيتهم الخاصة بإنهاء الحرب إن المطلب الأساسي هو إنهاء الحصار.

وأشارت المجلة إلى أن السعودية باتت تفتقر إلى الموارد وغير قادرة على مواصلة الأعمال العسكرية حيث غادر موظفو شركة الدفاع البريطانية BAE Systems ، المسؤولين عن قاذفات بريطانية الصنع يستخدمها السعوديون ، غادروا فجأة مركز العمليات الجوية السعودية في الرياض بسبب مخاوف فيروس كورونا ، مما قلل بشكل كبير من قدرة المملكة العربية السعودية على تنفيذ عمليات القصف.

“علاوة على ذلك ، فإن فيروس كورونا يمثل مشكلة متزايدة داخل المملكة العربية السعودية، لأن حالاته آخذة في الارتفاع ، بما في ذلك وسط العائلة المالكة وهذا قد يصنع فرصة يغطى بها ولى العهد هزيمته التى باتت واضحة لكل مراقب.