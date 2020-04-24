برلمانية جزائرية تفجر جدلا واسعا.. مرض بوتفليقه “سحر أسود”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاودت النائب بالبرلمان الجزائري، ورئيسة حزب العدل والبيان، نعيمه صالحي، إثارة الجدل من جديد، عبر ثنائها على الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وحديثها أن مرضه “لم يكن طبيعيا، وأنه جاء نتيجة سحر أسود”.

وسبق لصالحي أن اتهمت قبل أيام وزراء حكموا الجزائر “بالإلحاد والماسونية”، وقالت بأنهم “أوصدوا الباب أمام مشاركة الوطنيين والمسلمين في حكم الجزائر”.

ولفتت النائب إلى أن الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الراحل، “كان يعمل مع بوتفليقة لتطهير الجيش من الخونة”، وبعد ذلك اعتبرت أن عدم محاسبة الرئيس السابق دليل على أن أصحاب القرار يعرفون ماذا يحدث، وراحت تقول إن الإعلام المحلي والدولي بيد الماسونية، وأنه إذا لم يتوغل الشعب في تاريخ الماسونية فلن يفهم، وأنها بهذا الكلام تعرض نفسها للخطر”.

عربي21