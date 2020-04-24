“أنصار الله” تتوعد بالرد على 253 غارة نفذها طيران العدوان السعودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لـ”أنصار الله”، العميد يحيى سريع، مساء اليوم الخميس، أن قوى “العدوان تواصل تصعيدها للأسبوع الثاني في جبهات الداخل والحدود وتحت غطاء جوي مكثف”.

ونقلت قناة “المسيرة”، مساء اليوم الخميس، عن العميد سريع أن “عدد عمليات العدو وغاراته الجوية منذ صباح 17 أبريل/نيسان الجاري، وحتى يومنا هذا بلغت 25 عملية هجومية ومحاولة تسلل”.

وأشار العميد سريع إلى أن “عمليات العدوان توزعت على محافظات مأرب والجوف وصعدة وتعز والضالع”، منوها إلى أن طيران التحالف شن 253 غارة معظمها على محافظات مأرب والجوف والبيضاء.

وقال العميد سريع:

” إن إجمالي عمليات العدوان وغاراته الجوية خلال الأسبوعين الماضيين 57 عملية هجومية وقرابة 500 غارة”.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لـ”أنصار الله”، العميد يحيي سريع، أنه وأمام هذا التصعيد المتواصل لقوى التحالف، فإن كل الخيارات أمام “أنصار الله” مفتوحة، ولن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن “بلدنا وشعبنا”، متوعدا قوات التحالف، قائلا: “إنه على قوى العدوان تحمل كامل مسؤولية تصعيدها وعدوانها”.