أمير قطر يدعو قادة دول العالم إلى التعاون وليس التنافس في إنتاج اللقاحات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قادة دول العالم، خاصة الدول الكبرى، إلى التعاون وليس التنافس في إنتاج اللقاحات.

وأضاف تميم في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن “العالم يواجه وباء كورونا الذي لم يتم التوصل إلى لقاح ضده وهذا يتطلب أقصى درجات التعاون الدولي”.

وتابع “لن يكون بالإمكان مواجهة ما سيخلفه الوباء من تبعات اقتصادية واجتماعية دون تعاون وتنسيق دوليين”.

وأوضح “أدركنا مبكرا خطورة الأزمة واعتمدنا على خبراتنا في مواجهة الفيروس بالتعاون مع المنظمات الدولية”.

وأكد أن “الدولة حرصت على توفير جميع مستلزمات الوقاية الفردية في الأسواق وتأسست مصانع لم تكن قائمة، وعززنا الطواقم الطبية بالتجهيزات اللازمة وأنشأنا مستشفيات ميدانية تتسع للآلاف ونتمنى ألا نحتاجها”.

واستطرد “ندرس بالتشاور مع هيئات مختصة الوقت المناسب لفتح تدريجي لمجالات مختلفة بعد التأكد من حصر الوباء”.

وأشار إلى أنه “لا يجوز أن يبقى اقتصاد قطر رهينة التقلبات بأسعار الطاقة، لافتا إلى أنه وجه بالقيام بإصلاحات جذرية لتحرير الاقتصاد”.

كما هنأ أمير قطر المسلمين في بلاده وحول العالم بحلول شهر رمضان، معبرا عن “خالص أمنياته للإنسانية جمعاء بدوام الصحة وانتهاء جائحة كورونا”.

سبوتنيك