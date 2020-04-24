منظمة تتهم المجلس السيادي وقوى التغيير بالتدخل في العفو عن دسيس...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتهم ناشطون المجلس السيادي الانتقالي في السودان ، والمجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير ، بالتدخل في العفو عن الثورة السودانية ، محمد يحيى محمد الشهير بـ “دسيس مان” ، على الرغم من اكتمال كافة الإجراءات لدى النائب العام ، بخصوص إطلاق سراحه.
وقال المستشار القانوني ، المعز حضرة ، في تصريح لـ ”صوت الهامش“ ان النائب العام ، قدم طلبا الي المجلس السيادي الانتقالي ، مرتين لإسقاط عقوب السجن عن دسيس مان ، غير أنهم لم يستجيب للطلب دون ان يوضح سبب ذلك.
إضافة إلى ان المجلس السيادي يمتلك سلطة اسقاط عقوبة دسيس مان ، وتساءل قائلا: لماذا يتقاعس مجلس السيادة في اسقاط العقوبة دسيس؟
من جهته احتج الأمين العام لمنظمة دسيس مان للسلام والتنمية ، على عدم إطلاق سراح رئيس المنظمة دسيس مان ، وذلك رغم اكتمال كافة الإجراءات لدى النيابة العامة.
هذا ، وحكمت محكمة الخرطوم وسط ، على دسيس مان ، بالسجن أربعة أشهر ، ودفع 10 ألف جنيه سوداني ، على خلفية بلاغ تقدم به فرد من الشرطة السودانية.
وأشتهر دسيس مان بتأليف وتلحين قصائد ثورية ، مثل “كنداكة جات بوليس جرى” رددها المتظاهرين ، ابان حركة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع عمير البشير ، كما شارك بالتمثيل في عدة أفلام درامية ، بجانب نشاطه المستمر في وسائل التواصل الاجتماعي ، لتحفيز السودانيين لمواصلة الثورة.
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