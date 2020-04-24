عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 24 ابريل 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم :

– يوم السبت اليوم الأول لشهر رمضان في السودان

– البرهان يوجه بتكوين لجنة لمراجعة وتصحيح اوضاع شركات المؤسسة العسكرية

– مانيس: تأجيل انهاء وظائف منسوبي النظام البائد

– مناع:الاملاك التي سيطر عليها حمزة تقدر بأكثر من 2مليار دولار

– محمد الفكى : استرداد الأموال المنهوبة سيعزز الوضع الاقتصادي

الوطن :

– لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة تسترد عدد من الأراضي من عطا المنان وحمزة

– مجلس الوزراء يخفض ساعات العمل في رمضان

– بعد تدخل السيادي.. تراجع عن قرار منع تزويد المركبات بالوقود

– صحة الخرطوم تحذر من استمرار أزمة الوقود

– الوطن تنشر جدول حركة الطيران بمطار الخرطوم الدولي في الفترة بين23 إلى 29 أبريل

– المرور ينفذ خطة مرورية واسعة الانتشار لتغطية كافة قطاعات الخرطوم و طرق المرور السريع

السوداني :

– بتوجيه من حميدتى.. قافلة دعم طبي من الدعم السريع لمستشفى جبرة

– لجنة التفكيك: رموز النظام البائد عجزوا عن إثبات مصدر الأموال المستردة

– استرداد أسهم وعقارات من عبدالباسط حمزة

– استرداد محالج مارانجان

– أسرة ” موسى هلال” تنفي إطلاق سراحه وتكشف عن نقله إلى جهة غير معلومة

– سلك: مسار المرحلة الانتقالية يحتاج لإصلاحات جذرية تمتن وحدة قوى الثورة

– ضبط أرز فاسد على متن ثلاث شاحنات متجهة إلى العاصمة

– البحر الأحمر : إغلاق الحدود ومنع دخول كافة المركبات.

– مليشيا إثيوبية تعتدي على الجيش السوداني

الجريدة

لجنة التفكيك تسترد 2 مليار دولار من عبدالباسط حمزة

(الجريدة) تكشف تفاصيل اجتماع نداء السودان

لجنة من قوى الحرية والتغيير تلتقي حزب الأمة

تعديل توقيت العمل بالجهاز المصرفي خلال شهر رمضان

العملات الأجنبية تواصل التراجع في تداولات الأسواق الموازية

البحر الأحمر تغلق حدودها مع الولايات الأخرى

مواطنون يستنكرون اغلاق مركز ود مدني لجراحة القلب

صحة الخرطوم تحذر من مغبة استمرار أزمة الوقود

الوساطة: جلسة التفاوض القادمة ستكون حاسمة للقضايا العالقة

المؤتمر السوداني : قوى الحرية تحتاج اصلاحات والمهدي لا يسعى لتحالف بديل

الشعبي يحذر من كارثة صحية

الثروة الحيوانية : ارجاع باخرتي الماشية بسبب خطأ فني

كمال كرار : الأمة هو الخاسر من تجميد عضوية بالحرية والتغيير

صحيفة أخبار اليوم الالكترونية:

يوم السبت اليوم الأول لشهر رمضان في السودان

البرهان يوجه بتكوين لجنة لمراجعة وتصحيح اوضاع شركات المؤسسة العسكرية

مانيس: تأجيل انهاء وظائف منسوبي النظام البائد

مناع:الاملاك التي سيطر عليها حمزة تقدر بأكثر من 2مليار دولار

محمد الفكى : استرداد الأموال المنهوبة سيعزز الوضع الاقتصادي

صحيفة الوطن الالكترونية:

لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة تسترد عدد من الأراضي من عطا المنان وحمزة

مجلس الوزراء يخفض ساعات العمل في رمضان

بعد تدخل السيادي.. تراجع عن قرار منع تزويد المركبات بالوقود

صحة الخرطوم تحذر من استمرار أزمة الوقود

الوطن تنشر جدول حركة الطيران بمطار الخرطوم الدولي في الفترة بين23 إلى 29 أبريل

المرور ينفذ خطة مرورية واسعة الانتشار لتغطية كافة قطاعات الخرطوم و طرق المرور السريع

صحيفة السوداني الالكترونية:

بتوجيه من حميدتى.. قافلة دعم طبي من الدعم السريع لمستشفى جبرة

لجنة التفكيك: رموز النظام البائد عجزوا عن إثبات مصدر الأموال المستردة

استرداد أسهم وعقارات من عبدالباسط حمزة

استرداد محالج مارانجان

أسرة ” موسى هلال” تنفي إطلاق سراحه وتكشف عن نقله إلى جهة غير معلومة

سلك: مسار المرحلة الانتقالية يحتاج لإصلاحات جذرية تمتن وحدة قوى الثورة

ضبط أرز فاسد على متن ثلاث شاحنات متجهة إلى العاصمة

البحر الأحمر : إغلاق الحدود ومنع دخول كافة المركبات.

مليشيا إثيوبية تعتدي على الجيش السوداني

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صحيفة النيل الدولية:

لجنة التفكيك: استرداد فندق قصر الصداقة وأم تي ان وفندق السلام روتانا وعفراء مول

مناع: الاملاك التي سيطر عليها حمزة تقدر بأكثر من 2مليار دولار

توجيه بتكوين لجنة لمراجعة وتصحيح اوضاع شركات المؤسسة العسكرية

السعودية ترجع باخرتي ماشية سودانية بسبب خطأ فني

الوساطة: جلسة التفاوض القادمة ستكون حاسمة للقضايا العالقة

دراسة سياسات متطلبات الاغلاق الكامل للخرطوم غدا

صحيفة السوداني الدولية:

اجتماع بين السيادي وحكومة (الخرطوم) السبت لاتخاذ سياسات لمتطلبات الحظر

الجبهة الثورية: موقف حزب الأمة من (قحت) متعلق بقسمة غنائم الثورة

حالات اشتباه بكورونا في بورتسودان

محاولة اغتيال دبلوماسي بالسفارة الامريكية في الخرطوم

وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس المصري

مجمع الفقه السوداني : غرة رمضان السبت

مجلس الوزراء: يقرر تخفيض ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

مجلس السيادة يحتسب عند الله دكتور منصور خالد

رئيس الوزراء ينعى للشعب السودانى الدبلوماسى والسياسى د.منصور خالد

وفدا الحكومة والحركات المسلحة يستانفان النقاش حول مسار دارفور

الوساطة: جلسة التفاوض القادمة ستكون حاسمة للقضايا العالقة

برمة ناصر: باقون في نداءالسودان واستمرارنا في قحت مرهون بجدية مكوناته

السودان يرأس الدورة ال 71 للمجلس الوزاري للإيقاد

الضى: إنهاء العمل بمنصب المعتمد يأتى فى إ طارالاصلاح المؤسسى

وزير الصحة:يؤكد الاهتمام بسلامة الكادر الصحي العامل في مجابهة الكورونا

قافلة دعم طبي من الدعم السريع لمستشفى جبرة

عودة القافلة الصحية للدعم السريع من البحر الأحمر

الثروة الحيوانية : ارجاع باخرتي الماشية بسبب خطأ فن

وزارة الصحة بالخرطوم تتسلم معينات طبية من المنظمة الدولية للهجرة.

السفير السعودي يدشن توزيع سلال الملك سلمان لرمضان

٣٠٠ كرتونة صائم للأسر البديلة بالمايقوما من السفارة الكويتية

ضبط 4 شاحنات مهربة بين السودان وليبيا

حصيلة جباية القمح بالجزيرة بلغت ٢٠٠ الف جوال

إغلاق جميع مداخل الجزيرة ومنع الحركة بين المحليات بالأحد

تدشين 32 مركبة للدوريات والعمل بشرطة الجزيرة

والي سنار يقف على الاجراءات الاحترازية لإغلاق الاسواق الرئيسية ..

تجهيز مركزين للتغذية بمراكز العزل بولاية سنار

إغلاق تام للأسواق الرئيسية بالدندر تجنبا للإصابة بكورونا

جنوب دارفور: قرار باغلاق حدود الولاية مع الولايات الاخرى

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

هيئة شئون الانصار بالجزيرة أبا تؤمن على اداء صلاة التراويح بالمنازل

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور

اختصاصيو الانتاج الحيواني بغرب دارفور يطلقون مبادرة للتوعية بكورونا

الزكاة بفوربرنقا تنفذ برنامج شهر رمضان المبارك

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

والي غرب كردفان يؤكد الاهتمام ببورصة النهود

والي غرب كردفان يقف على عملية تغيير فرش وتكييف مسجد الفولة العتيق ويعد بتكملة الفرش للاجزاء المتبقية من المسجد خلال الأيام القليلة المقبلة

المدير العام لوزارة التربية والتوجيه يناشد المواطنين بتطبيق المحاذير الصحية المتعلقة بجائحة كورونا

قائد الفرقة ٢٢مشاة بابنوسة بالإنابة يؤكد وقوفهم وسندهم للشاب بمركزهم بالمدينة

لجنة تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٠ تعقداجتماعا لإعداد التقرير النهائي ورفعه لمدير عام المالية بالولاية

بدء تنفيذ قرارات الصلح بين قبيلتي حمر والمعاليا

ولاية شمال كردفان

والي شمال كردفان يهني شعب السودان والولاية بحلول شهر رمضان

ولاية جنوب كردفان

مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية الدكتور سيف الدين الحسن يزور بعض المحليات ويقف على الاستعدادات لمجابهة جائحة كورونا.

إدارة الثقافة والإعلام بوزارة التربية والتوجيه تقيم منبرا صحفيا تناول أبرز انجازات التامين الصحي للعام 2019م ، واهم ملامح خطة العام 2020م.

مدير التأمين الصحي بالولاية الدكتور الفاضل كامل الدودو أبان نسبة التغطية السكانية حتى الربع الأول من العام 2020م بلغت 89% وفقا للتعداد السكاني.

الدودو بشر بتغطية 64168 الف أسرة عبر الدعم الاجتماعي الاتحادي ،منها 57690 الف لأسر العائدين ، و6670 الف للفقراء.

مدير التأمين الصحي نعمل عبر 96 منفذا من جملة 280 حسب الخارطة الصحية 90 منها تقع في مناطق سيطرة الحركة الشعبية

الخطة المشتركة مع وزارة الصحة تتضمن عدد 54 منفذا ، وتم إدخال 6 جديدة ، وتنفيذ 4 خلال الايام القادمة.

اللجنة العليا لجائحة كورونا بمحلية دلامي تطمئن على الاوضاع الصحية بجميع قرى المحلية.