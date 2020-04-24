تعرّف على أسعار المحاصيل لسوق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي تورد وكالة السودان للأنباء اسعار الوارد من المحاصيل لسوق القضارف اليوم 23-4-2020 السمسم اعلى سعر للقنطار 4500 جنيه ادنى سعر للقنطار 4500 جنيه متوسط السعر للقنطار 4500 جنيه جملة الوارد (239) جوال سمسم الوارد واسعار الذرة دبر اعلي سعر 9100 ج ادني سعر 9000 ج الوارد 160 جوال فتريته اعلى سعر 7250 ج ادنى سعر 7200 ج الوارد 4647 جوال مقد اعلى سعر 7400 ج ادن سعر 7350 ج الوارد 75 جوال عكر اعلى سعر 7250 ج ادنى سعر 7200 ج Advertisements الوارد 444 جوال صفراء اعلى سعر 7350 ج ادنى سعر 7300 ج الوارد صفر تترون اعلى سعر 9350 ج ادنى سعر 9300 ج الوارد صفر ودباكو اعلى سعر 7450 ج ادنى سعر 7400 ج الوارد صفر حريراي اعلى سعر 7250 ج ادنى سعر 7200 ج الوارد صفر دخن اعلى سعر 9800 ج ادنى سعر 9700 ج الوارد 412 جوال جملة الوارد (5738) جوال ذرة

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