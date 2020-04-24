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إزدحام كبير في الأسواق وأرقام قياسية لأسعار الفاكهة

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شهاب محمد - الخرطوم - فاكهة

الخليج 365 :

إقبال كبير للمواطنين على الأسواق قبل ساعات من شهر رمضان وفي المقابل تزايد في الأسعار.

على نحوٍ متوقّع، شهدت أسواق العاصمة الخرطوم ازدحامًا غير مسبوق منذ الصباح الباكر ليوم الخميس من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل ساعاتٍ من شهر رمضان المعظّم.

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وقال شهود عيانٍ لـ”باج نيوز”، إنّ السوق المركزي في الخرطوم شهد ازدحامًا من الساعات الأولى من الصباح رغم قرار الحظر من قبل السلطات بالبلاد.

وارتفعت أسعار الفاكهة بشكلٍ كبير إذ بلغ سعر دستة البرتقال”250″ جنيهًا، فيما وصل سعر”100″ حبة إلى”1800″ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الليمون”220″ جنيهًا، وكيلو الموز”50″ جنيهًا، وتراوحت أسعار المانجو ما بين”700 ـ 1200″ جنيهًا.

وعزا تجار الأمر إلى عدم توّفر الوقود ما تسبّب بالمقابل في ارتفاعٍ كبير لترحيل منتجاتهم من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.

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