تعديل مواقيت العمل بالجهاز المصرفي خلال شهر رمضان المبارك

الخليج 365 : أجرى بنك السودان المركزي تعديلاً على مواقيت العمل بالجهاز المصرفي خلال شهر رمضان المعظم. وبحسب تعميم بتوقيع مدير عام الإدارة العامة للخدمات التنفيذية بالبنك المركزي د. نجم الدين حسن إبراهيم أمس، فقد تقرر أن تبدأ ساعات العمل اليومي للعاملين بالجهاز المصرفي عند الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي عند الساعة الثانية عشر ظهراً، اعتباراً من الأحد المقبل (26 ابريل) وإلى حين إشعارٍ آخر.

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