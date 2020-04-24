كمال كرار: الأمة هو الخاسر من تجميد عضوية بالحرية والتغيير

انتقد الحزب الشيوعي تجميد حزب الأمة عضويته داخل قوى الحرية والتغيير وقطع بأنه هو الخاسر في موقفه وقال القيادي بالشيوعي كمال كرار: ماحدث من حزب الأمة اعلان تجميد لمدة أسبوعين دون توضيح أسباب ذلك و كان الاصوب للامة ان يطرح خلافاته ان وجدت داخل هياكل الحرية والتغيير وهنالك اليات محددة لحسم التباينات خاصة وان قوى الحرية والتغيير طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية يجمعها اعلان الحرية والتغيير .

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وبحسب صحيفة الجريدة،اعتبر أن توقيت هذا الاعلان غير موفق والبلاد تعاني وباء الكورونا .وشدد على أن .وحدة قوى الحرية والتغيير مطلوبة واردف عليه فالحصة وطن ولا وقت لمثل هذه الضغوط كما ان حزب الامة هو الخاسر من موقفه خاصة في ظل الشائعات المتداولة حول ان حزب الامة يطالب بنصيب اكبر في مناصب ولاة الولايات وان موقفه هذا هو محاولة للضغط في هذا الاتجاه .

وأعرب كرار عن أمله في ان يراجع حزب الامة قراره وأكد أن المطلوب المزيد من التوحد حول اهداف الثورة والعمل سويا لاستكمال مهام الثورة والعبور بالفترة الانتقالية لبر الامان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)