الثروة الحيوانية : ارجاع باخرتي الماشية بسبب خطأ فني

التاريخ: 24-أبريل-2020
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ارجع دكتور عادل فرح ادريس وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي إرجاع باخرتي ماشية يبلغ عددها 22 ألف و500 رأس ضأن من ميناء جدة السعودي الي ميناء سواكن بالبحر الأحمر بسبب خطأ فني من الجانبين السوداني والسعودي بخصوص نسب جودة ومناعة الماشية .
وقال د. عادل (لسونا) اليوم إن الجانب السوداني (وزارة الثروة الحيوانية) استخدم نوع من التحليل الفرنسي وان نسبة الدم تعطي جودة بنسبة 100% اما الجانب السعودي فاستخدم التحليل الاسباني الذي اعطي نسبة 63%، مؤكدا ان الفحوصات والتحليل من جانبنا كانت مستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية البيطرية.
واشار الي أن هناك تفاهمات واتصالات، مع الجانب السعودي ،وننتظرن الرد منهم خلال اليوم أو غداً متوقعا ان يكون الرد ايجابياً، وتوقع الوكيل وصول الباخرتين الي ميناء جدة خلال اليومين القادمين ، مؤكدا أن تيم من الوزارة برئاسة مدير إدارة المحاجر وصل لبورتسودان للوقوف علي سير الاجراءات بخصوص الباخرتين، مؤكدا السعي مع الجانب السعودي لتوحيد التحاليل وفحوصات الدم للمواشي .
وبحسب صحيفة الجريدة،كانت المملكة العربية السعودية قد اعادت الجمعة الماضية باخرتي مواشي من الضأن الأولي تبلغ 7 الاف و500 رأس والثانية 15 ألف رأس ،واكملت كافة الإجراءات البيطرية ، الا ان الفحص المخبري في جدة أظهر ضعف في مناعة الشحنتين .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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