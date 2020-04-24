المؤتمر السوداني : قوى الحرية تحتاج اصلاحات والمهدي لا يسعى لتحالف بديل

أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير و بالمؤتمر السوداني بأن قوى التغيير بحاجة الى اصلاحات عديدة وقطع بانها تجري في الوقت الحالي ودعا في الوقت ذاته حزب الآمة القومي للتراجع عن تجميد نشاطه داخل قوى التغيير ، وقال عمر لـ(صحيفة الجريدة) حزب الامة يرى ان قوى التغيير تحتاج لاصلاح ونتمنى ان يعود بثقله ليشارك في تحقيق ذلك وحتى يساعد في انجاز الاصلاح ونوه الى ان الامة تقدم بمذكرة اطلق عليها عقد اجتماعي جديد للتوصل لاتفاق حولها .

ونفى علمه بسعي رئيس حزب الامة الصادق المهدي لانشاء تحالف جديد كبديل لقوى الحرية والتغيير وقطع بعدم وجود علاقة بخطوة المهدي وامكانية حدوث انقلاب بالبلاد.

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وحول مايثار عن المخاوف من حدوث انقلاب أكد عمر ان الثورة ليست خاتمة المطاف حيث سبقتها ثورتي أبريل وأكتوبر ونوه الى أن النظام البائد يسعى لاستعادة السلطة عبر الانقلاب واردف هذه فرضية بديهية والناس مفروض تعمل حسابها بأن لايرتكبوا اخطاء تؤدي الى تكرار الانقلابات .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)