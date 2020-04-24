مواطنون يستنكرون اغلاق مركز ود مدني لجراحة القلب

التاريخ: 24-أبريل-2020
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استنكر عدد من المواطنين إغلاق مركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب لجهة أنه المركز الوحيد المتخصص خارج ولاية الخرطوم ، ورأى عدد من الكوادر الطبية أن ادارة المركز جانبها الصواب في اغلاقه نتيجة اكتشاف حالة كورونا ، وقالوا : كان من المفترض تعقيم المركز وحجر المخالطين واستقبال الحالات الطارئة مثل الذبحة الصدرية دون اللجوء للاغلاق الكامل ، ولفتوا للخدمات التي يقدمها المركز لعدد من الولايات بجانب ولاية الجزيرة.
و في الاثناء أصدر الإجتماع المشترك للجنة الأمن ولجنة الطؤارئ الصحية بالجزيرة أمس قرارا قضى بإغلاق كل مداخل الولاية ومنع التنقل بين محليات الولاية إعتباراً من الأحد للحد من إنتشار جائحة كورونا.
وبحسب صحيفة الجريدة، وجه القرار بأن تعمل الأسواق حتى الساعة الواحدة ظهرا مع منع الفريشة والباعة المتجولين لتخفيف الإزدحام والتكدس بجانب تسيير العمل بالمؤسسات الحكومية بأقل عدد من الموظفين والعمال ، ولفت الاجتماع للادوار الكبيرة للكوادر الصحية وأعضاء اللجنة الفنية لمجابهة فيروس كورونا .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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