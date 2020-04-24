قرار بقفل كافة الاسواق الرئيسية بولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اصدر والي ولاية القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد الخميس قرارا وﻻئيا حمل الرقم(35) لسنة 2020م نص علي قفل كافة اﻻسواق الرئيسية بالوﻻية اعتبارا من يوم اﻻثنين 27/4/2020 لمدة (10) ايام قابلة للتجديد ، استنادا علي الوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ و حماية السلامة لسنة1996 م

واستثني القرار الصيدليات والمؤسسات الصحية وخدمات المياه والكهرباء والعيادات الخاصة مع الالتزام بموجهات وزارة الصحة في هذا الخصوص كما استثني القرار السوق المركزي و اﻻسواق الفرعية بالاحياء والمحليات و تم تخفيض ساعات العمل الرسمية بالوﻻية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا .

كما نص القرار علي قفل المداخل ومنع الحركة بين المحليات اﻻ للضرورة القصوي والحصول علي تصريح من الجهات المختصة بجانب قفل المداخل مع الوﻻيات اﻻخري اعتبارا من يوم25/4/2020 مع تشديد الرقابة عل المعابر الحدودية وقفل الثغرات لمنع التسلل علي ان يظل امر الطوارئ بحظر التجوال ساريا من الساعة السادسة مساءا الي الساعة السادسة صباحا ووجه القرار الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ .