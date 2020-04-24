ترامب يقترح علاج فيروس كورونا بضوء الشمس!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فيروس كورونا يموت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة في دقيقة واحدة.
وقال ترامب للصحفيين: “شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للضوء فوق البنفسجي أو ببساطة الضوء القوي. إذا استطعت إيصال الضوء إلى داخل الجسم من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة”.
لم يحدد ترامب من أين حصل على هذه البيانات.
وفي وقت سابق، أشار رئيس وزارة الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، إلى أن الشمس “تمنع انتشار فيروس كورونا” ، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
سبوتنيك
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