قناة عبرية تكشف “وثيقة سرية” وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قناة عبرية أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيوقعون على وثيقة تحتم عليهم الحفاظ على “سرية” الجلسات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “قناة كان”، مساء اليوم، الخميس، بأن الأيام الماضية شهدت تسريبات لجلسات الحكومة الإسرائيلية السرية، ما استدعى نشر سكرتيرة الحكومة الإسرائيلية وثيقة للتوقيع عليها بهدف “سرية” هذه الجلسات.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الوثيقة السرية يجب التوقيع عليها لكل من يحضر جلسات الحكومة، سواء موظفين أو وزراء أو أي شخص يتواجد في هذه الجلسات، فضلا عن أن التوقيع على هذه المذكرة هو شرط أساسي لحضور الجلسات.

وجاءت الأمر بسرية هذه الجلسات بعد تهديدات من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق في واقعة تسريبات جلسات الحكومة.