أزمة حادة في الوقود بالمؤسسات الصحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حذرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم من مغبة استمرار ازمة الوقود وعدم توفره في الوقت المناسب للكوادر الطبية لمجابهة متطلبات المستشفيات داعيا لضرورة تدارك الموقف بصورة عالجة بالنسبة للكوادر الطبية والعاملين بالمستشفيات .
وكشف الدكتور د.الفاتح عثمان مدير عام الوزارة عن ازمة حادة في الوقود بالمؤسسات الصحية منتقدا عدم وجود آلية لمعالجة المشكلة حتى الآن.
وقال في تصريح لوكالة الانباء (سونا) ان انعدام الوقود انعكس سلبا على اداء المؤسسات الصحية التابعة لوزارته وتراجع الخدمات التي تقدمها للمواطنين و تدهور الوضع الصحي.
وأشار الى حرص وزارته على تنوير المواطنين بكافة التحديات التي تواجه العمل الصحي بالولاية .
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