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شيخ الأزهر يطالب الصائمين بإجراء قد يعجل بزوال فيروس كورونا

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شهاب محمد - الخرطوم - شيخ الأزهر

الخليج 365:

طالب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، مساء اليوم الخميس 23 أبريل/نيسان، الصائمين بإجراء قد يعجل بزوال فيروس المستجد.
وقال شيخ الأزهر في خطاب متلفز نقله صحيفة “الشروق” المصرية إن الفقراء “أمانة” في الأعناق.
وطالب الطيب جميع المسلمين أن يكونوا عونا وسندا للفقراء ولا يمنعوهم من “فضل الله وأن يبذلوا لهم العطاء”.
وتابع بقوله “بعض الفقراء لا يسألون الناس، لتلبية احتياجهم، وأناشد كل المسلمين بالبحث عنهم وصيانة عزة أنفسهم والجبر بخواطرهم”.
وطالب شيخ الأزهر كل الصائمين بضرورة تعجيل إخراج زكاة عيد الفطر وزكاة المال، بقوله “من المهم التعجيل بالزكاة، فالتعجيل يعجل بفرج الله، لإزاحة أزمة ”.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن أول أيام شهر رمضان هو يوم الجمعة المقبل 24 أبريل/نيسان.

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