حفتر يدعو الليبيين إلى قرار “تاريخي” لإدارة شؤون البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس ‏‏23 أبريل‎/‎نيسان، كل الليبيين إلى قرار وصفه بـ”التاريخي”، لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.‏

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي “خائن وعميل”.

وأشار حفتر في كلمة متلفزة نقلها موقع “ليبيا 24” إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي.

وقال قائد الجيش الليبي “المجلس الرئاسي خائن وعميل بجلبه المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي”.

​وحمل حفتر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مسؤولية انحدار المشهد السياسي، والوضع الاقتصادي في ليبيا.

كما اتهم حفتر المجلس الرئاسي بقيادة، فائز السراج، بارتكاب عدد من الجرائم التي وصفها بأنها ترتقي إلى الخيانة.

وتابع بقوله “المجلس الرئاسي يتفاخر حاليا بجرائم ارتكبتها مليشيات تابعة له في صبراتة وصرمان، ولكن نؤكد أن فرحته لن تدوم”.

وطالب حفتر في خطابه بضرورة أن يخرج الليبين ويسقطوا الاتفاق السياسي، ويختاروا الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، وأشار إلى أن القوات المسلحة، ستكون “ضامنا” لحماية اختيارتهم.

وأردف بقوله “المجلس الرئاسي استهان بكرامة المواطن وفرط بسيادة الدولة ودمّر اقتصادها، وسخّر موارد النفط لدعم المليشيات وجلب المرتزقة، ويتفاخر بما ارتكبته التنظيمات الإرهابية من إجرام في صبراتة وصرمان”.

وقال حفتر: “الجيش هو من هزم الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقصى الجنوب ووسط البلاد ومستمر في محاربته في العاصمة طرابلس”.

وقال قائد الجيش الليبي، وفق ما نقله موقع “الوسط” الليبية: “ندعوكم جميعا أيها الأحرار لاتخاذ هذه القرار التاريخي بكل ثقة وحزم عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيماته السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والتعبير عن إرادتكم الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها”.

وأتم بقوله:

“قوات الجيش ستكون في الموعد بكامل جاهزيتها لتنفيذ قراركم، كما أنها ستواصل نضالها حتى تحرير كامل التراب الليبي”.