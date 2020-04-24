ارقام وزارة الصحة ليوم الخميس تعلن انخفاض معدل الاصابة بفيروس كورونا في السودان

التاريخ: 24-أبريل-2020
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إنخفضت عدد الحالات المسجلة يوم الخميس بفيروس كورونا مقارنة مع الأيام السابقة، وأعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (١٢) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متضمنة وفاتين ،كما توفت إحدي الحالات التي سجلت يوم أمس.
وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الخميس الموافق ٢٣/ أبريل/٢٠٢٠م .
وأضافت الوزارة بحسب التعميم الصحفي الذي حصلت أخبار الخليج 365 على نسخة منه فجر الجمعة (علمآ بأن الحالات و الوفيات الجديدة قد (سجلت) في ولاية الخرطوم).
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (١٧٤) حالة، متضمنة (١٦) وفاة.
يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة
هذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (١٤) حالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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