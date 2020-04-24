قال الإعلامي السوداني حازم حلمي فجر الجمعة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (نتيجة الإستفتاء الأخير بصفحتي الذي شارك فيه 40 الف صوت مجموع الأصوات وكان 77% منهم يتنبأ بنجاح حميدتي في الألية الإقتصادية و 23 % بأنه لن ينجح).

وأضاف حلمي (شكراً للمشاركة وصوتكم مهم)، ونشر الصورة أدناه من نتيجة الإستطلاع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر 77% يتنبأون بنجاح القائد حميدتي وفق إستفتاء أجراه الإعلامي حازم حلمي بمشاركة 40000 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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