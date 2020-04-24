رمضان يؤجل إبعاد عدد من منسوبي ( النظام البائد ) من الخدمة العامة

التاريخ: 23-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وتفكيك النظام البائد عن قرارات بتفكيك التمكين في الوظائف العامة التي شغلوها دون وجه حق، Advertisements وقال عضو اللجنة عمر مانيس بحسب صحيفة اليوم التالى إن قرارات الإحالة تم ارجائها عقب شهر رمضان المعظم، وبرر لذلك بأنه يأتي لترتيبات إنسانية، والتأكيد على أن سودان ما بعد الثورة لا يشبه سودان النظام البائد وسلوكيات النافذين فيه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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