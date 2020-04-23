عاجل.. رسالة هامة من لجنة إزالة التمكين عن استرداد الأموال المنهوبة

الخميس 23 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اكد نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واستراداد الأموال، عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكى سليمان،أن استرداد الأموال المنهوبة سيعزز الوضع الاقتصادي بالبلاد ويعد رداً لكرامتنا الوطنية.



وقال الفكي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع اللجنة برئاسة الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة إزالة التمكين ان اللجنة ستعلن العديد من القرارات خلال الفترة القادمة معربا عن أسفه وحزنه لضياع فرص التنمية للسودان بسبب طمع رموز النظام البائد.

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واشار محمد الفكي سليمان، الى إن اللجنة قررت إنهاء تعاقد عدد كبير َمن الموظفين وصلوا لمناصبهم في كل وزارات الدولة كجزء من التمكين، إلا أنها رأت تأجيل القرار لما بعد رمضان.

وقال الفكي " عدد قليل من العاقين من ابناء البلد استولوا على مقدراتها وبلغ الطمع بأن يستولي احد رموز النظام البائد ( عبد الباسط حمزة) على مليون فدان من الارض ، وزاد قائلا" سوف نسترد كل ممتلكات الشعب السوداني ولن نتراجع ولن نخون دماء الثوار وابناء الوطن وان تفكيك النظام البائد هو احد مطالب الثورة، وسنسترد اموال الشعب السوداني التى استولى عليها النظام البائد عبر منظماته التى اضرت بالأمن والسلم الدولي.

وقال ان اللجنة تواجه حرباً اعلامية واخبار مفبركة من قبل رموز النظام البائد لأنها وصلت الى اماكن موجعة لهم.