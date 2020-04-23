ولا شكراً.. بقلم عبد الحميد عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قفزة كبيرة على صعيد رواتب الخدمة المدنية، أقرتها الحكومة والتزمت ببدء تطبيقها بنهاية شهر مايو، وحتى هذه اللحظة يبدو موظفو الدولة في قطاعاتها المختلفة، يعيشون حالة من عدم تصديق تلك الزيادة،ولهم حق في ذلك ، لأنهم جبلوا على ثلاثين سنة من التجاهل والإهمال والوعود الكاذبة التي ظل نظام البشير وحزبه يطلقونها فتتبخر في الهواء الطلق.

على المستوى الشخصي، أنا لا أعيش حالة استغراب، ولا أرى أن حكومة الثورة تستحق على تلك الزيادات وتعديل الهيكل، كلمة شكراً، لأنها لم تأت بمعجزة لأن سقوط النظام الفاسد، وفر على الدولة مليارات الجنيهات التي كانت تصرف في(الفارغة والمقدودة) ،على سبيل المثال لا الحصر:

صرف الدولة على الحزب الحاكم، والرشى السياسية التي أبدع فيها النظام.

أموال التحشيد السياسي اليومية، والمهرجانات المصنوعة لرفع الروح المعنوية لرأس النظام.

الحوافز الوهمية والنثريات وتذاكر السفر غير المجدي.

رواتب ومخصصات شاغلي المناصب الدستورية من وزراء ووزراء دولة ومساعدين ومستشارين وولاة ووزراء في الولايات ومعتمدين وأعضاء مجالس تشريعية وغير ذلك الكثير.

لا ننسى أكبر بنود الصرف في عهد الإنقاذ، وهو بند الفساد المفتوح على مصراعيه لكل أهل الولاء والحظوة دون رقيب أو حسيب.

مع كل ذلك التقليل في الصرف بعد الثورة، من الطبيعي أن توجه الإيرادات نحو الطاقات البشرية، بزيادة رواتبها وتحسين أوضاعها المعيشية حفظاً لكرامتها من السؤال، والموت جوعاً.

الشعب السوداني كفاه سياسة الكبت والحرمان التي مارستها العصابة، ويستحق من الآن فصاعدا حياة كريمة كحق ولا يستجدي فيه أحداً.

بالمقابل وبعد تلك الزيادات نريد تطورا في الخدمة المدنية وإنقاذها من التدهور، وإذا كانت سوء الحال المعيشي لغالبية الموظفين منعتهم من القيام بدورهم على أكمل وجه خلال السنوات السابقة، من الواجب عليهم بعد زيادة الرواتب، الالتزام بكل ضوابط العمل بما في ذلك عدم التسيب وعدم استغلال المنصب لتحقيق مكاسب ذاتية، ووقف الرشى ، وعليهم النظر لأنفسهم كخدام لهذا الشعب الذي يتكفل بدفع مستحقاتهم المالية .

على المعلم في المدرسة الحكومية والذي أصبح راتبه يزيد عن ٢٠ ألف جنيه ، إنهاء حالة (الشلهتة) والتنقل بين المدارس الخاصة والتركيز على المدرسة الحكومية وتطويرها وإعادة المدارس ككل سيرتها الأولى، حتى تجفف المدارس الخاصة، بكل ما فيها من مساوئ ونظرات تجارية، أرهقت جيوب الأسر ، في حين أن نتائجها دوما أبدا غير حقيقية وتعتمد على التضليل وتكبير الكوم بالمهرجانات والصفحات الإعلانية في الصحف .

على الدولة بعد تلك الزيادات أن لا تتهاون في أي تقصير طبيب أو أستاذ جامعي أو عامل نظافة وغيرهم في مؤسسات الدولة، وعليها تفعيل أدوات الرقابة وإصلاح ما أفسده الدهر البائد.