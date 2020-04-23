هذه هي حقيقة اصابة احمد هارون بفيروس كورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر موثوق لـ(السوداني)، إن والي شمال كردفان الأسبق، يعاني من فشل في التنفس، بسبب إلتهاب رئوي حاد.

وأكد المصدر أن هارونا يتلقى علاج التنفس بمستشفى الشرطة، مشيراَ إلى أن أعراضه جميعها مشابهة لأعراض فايروس كورونا، إلا أن فحص الأمس كانت نتيجته سالبه، منوهاً إلى أن الفحص سيتم إعادته بعد خمسه أيام.

وقال المصدرلـ(السوداني)، إن أسر المعتقلين نفذوا وقفة أمام سجن كوبر مطالبين بإطلاق سراحهم. المادة السابقة بالله ده عُذر ليكم..؟.. بقلم زاهر بخيت الفكي المقالة القادمة سمساعة والقمح.. بقلم احمد المصطفى

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