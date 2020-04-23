“رويترز” تكشف عن “كارثة” داخل معتقلات مصر وتنقل شهادات مرعبة من الداخل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وكالة “رويترز” عن كارثة داخل معتقلات النظام المصري ونقلت شهادات مرعبة لمعتقلين من الداخل، مشيرة إلى إنه في حين أطلقت دول منها إيران وألمانيا وكندا سراح سجناء في محاولة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا، لم تبد مصر أي إشارة علنية إلى أنها قد تفعل ذلك.

الوكالة ذكرت في تقريرها أن من بين هؤلاء المعتقلين محمد عماشة طالب الطب الذي وقف في ميدان التحرير بالقاهرة في أبريل من العام الماضي، ورفع لافتة كتب عليها “الحرية للسجناء”. فاعتقلته السلطات، والآن يخشى عماشة الأمريكي الجنسية المصري الأصل انتشار فيروس كورونا في سجون مصر المكتظة بالسجناء وهو ينتظر منذ أكثر من عام محاكمته بتهمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية.

والشهر الماضي قال والدا عماشة، المصاب بأحد أمراض المناعة الذاتية والربو، إنه بدأ إضرابًا عن الطعام للفت الأنظار لمحنته، وعماشة واحد من 114 ألف مسجون في مصر وفقًا لتقدير حديث للأمم المتحدة.

وينادي أهالي السجناء وجماعات حقوقية منذ ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في 14 فبراير بإطلاق سراح المسجونين بما في ذلك السجناء السياسيين الذين زجت بهم السلطات في السجون في إطار حملة على المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتقول بعض الجماعات الحقوقية وسجناء حاليون وسابقون، إن نزلاء السجون يتكدسون في كثير من الأحيان في زنازين مكتظة غير نظيفة لا تتوفر لهم فيها المياه مباشرة من الشبكات ولا وسائل التهوية أو الرعاية الصحية الكافية، وكلها ظروف مواتية لانتقال العدوى بسرعة.