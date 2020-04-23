تنفيذ خطة انتشار مروري واسعة

أكد اللواء شرطة د.مدثر عبدالرحمن نصرالدين، مدير الإدارة العامة للمرور لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن خطة انتشار رجال المرور تأتي ضمن الخطط التي تم وضعها تنفيذاً لإجراءات الحظر وسلامة المواطنين، مضيفاً أن وجود القوات يأتي تسهيلاً لحركة أصحاب الأذونات المرورية، إضافة إلى الكوادر الطبية العاملة فى أوقات متفرقة،

مشدداً على أهمية إلتزام المواطنين بساعات الحظر حتى لا تطالهم العقوبات الرادعة، خاصة أصحاب المركبات المتفلتة داخل وخارج ولاية الخرطوم، منوهاً على أن السفر بين ولاية الخرطوم والولايات الأخرى مازال متوقفاً عدا الشاحنات التي تحمل المواد البترولية ومركبات المواد الغذائية، مشيداً باهتمام ومتابعة رئاسة قوات الشرطة من خلال زيارات وتفقد الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشاير، مدير عام قوات الشرطة للارتكازات وتوجيهاته المستمرة لتلك القوات.

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من جانبه أشار اللواء شرطة أمير عبدالمنعم، مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم بحسب صحيفة اليوم التالى الى أن غرفة عمليات اتصالات المرور (777) تعمل بشكل متواصل في خدمة مواطنى الولاية عبر التوعية الإعلامية الصحية التي بدأت في وقت مبكر بخطر فيروس كورونا، مضيفاً أنها شملت جميع محليات الولاية إضافة للردود الفورية لكل من يطلب الرقم (777)، كاشفاً أن خطة الشهر الكريم تتواصل في العمل بكل أقسام المرور والطرق المختلفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)