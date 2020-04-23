لجنة إزالة التمكين تسترد قطع أراض وأسهم شركات لصالح وزارة المالية

استردت لجنة إزالة التمكين 79 عقارا بمساحة 35 مليونا و411 ألفا و114 مترا مربعا من رموز النظام السابق.

وأعلن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، عن 24 قطعة أرض من الحاج عطا المنان، بلغت مساحاتها 181‪ ألف و 207‪ مترا مربعا، مشيراً الى أنها أقيمت عليها عفراء مول والسلام روتانا

وقررت اللجنه في مؤتمر صحفي، الخميس، استرداد ست قطع أرض من عبدالباسط حمزة، بلغت مساحاتها مليونين و883 و 520‪ مترا مربعا، فضلاً عن استرداد 600 ‪ فدان.

كما استردت اللجنة عقارات من شركة زادنا بلغت مساحاتها ما يفوق 56 ألف متر مربع.

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وأوضح وجدي أن الاسترداد يعني أن السودان أصبح شريكا في تلك المؤسسات واستردت اللجنة خمس قطع أراضي من شركة طريق دنقلا أرقين بلغت مساحاتها 14 مليونا و991 الفا و 200‪ متر مربع، كما انها استردت 186 ‪ ألف فدان.

وأعلنت اللجنة بحسب صحيفة السودانى عن استرداد 30 مليونا و 913‪ ألفا و 367‪ سهما من شركة لاري كوم في شركة أم تي أن،

كما استردت مليوني سهم من مجموعة الزوايا و 31 الفا و 886‪ سهما، التابعة لشركة ام زت كي(mzk،).

و أعلن وجدي عن استرداد مليونين و 440‪ ألف سهم من مجموعة الزوايا لصالح وزارة المالية.

و استولت اللجنه على 373‪

سهما و 300 سهم من مجموعة الزوايا باسم عبدالباسط حمزة، فضلا عن 91 ألف سهم و 300‪ ألف سهم أيضا من عبدالباسط حمزة.

و قال وجدي إن اللجنة استردت 13 عقارا من منظمة الدعوة الإسلامية، وعقارا واحدا مو مؤسسة القدس، فضلاً عن 5 عقارات من هيئة الدعوة الإسلامية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)