لجنة إزالة التمكين تسترد قطع أراض وأسهم شركات لصالح وزارة المالية

التاريخ: 23-أبريل-2020
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استردت لجنة إزالة التمكين 79 عقارا بمساحة 35 مليونا و411 ألفا و114 مترا مربعا من رموز النظام السابق.
وأعلن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، عن 24 قطعة أرض من الحاج عطا المنان، بلغت مساحاتها 181 ألف و 207 مترا مربعا، مشيراً الى أنها أقيمت عليها عفراء مول والسلام روتانا
وقررت اللجنه في مؤتمر صحفي، الخميس، استرداد ست قطع أرض من عبدالباسط حمزة، بلغت مساحاتها مليونين و883 و 520 مترا مربعا، فضلاً عن استرداد 600 فدان.
كما استردت اللجنة عقارات من شركة زادنا بلغت مساحاتها ما يفوق 56 ألف متر مربع.
وأوضح وجدي أن الاسترداد يعني أن السودان أصبح شريكا في تلك المؤسسات واستردت اللجنة خمس قطع أراضي من شركة طريق دنقلا أرقين بلغت مساحاتها 14 مليونا و991 الفا و 200 متر مربع، كما انها استردت 186 ألف فدان.
وأعلنت اللجنة بحسب صحيفة السودانى عن استرداد 30 مليونا و 913 ألفا و 367 سهما من شركة لاري كوم في شركة أم تي أن،
كما استردت مليوني سهم من مجموعة الزوايا و 31 الفا و 886 سهما، التابعة لشركة ام زت كي(mzk،).
و أعلن وجدي عن استرداد مليونين و 440 ألف سهم من مجموعة الزوايا لصالح وزارة المالية.
و استولت اللجنه على 373
سهما و 300 سهم من مجموعة الزوايا باسم عبدالباسط حمزة، فضلا عن 91 ألف سهم و 300 ألف سهم أيضا من عبدالباسط حمزة.
و قال وجدي إن اللجنة استردت 13 عقارا من منظمة الدعوة الإسلامية، وعقارا واحدا مو مؤسسة القدس، فضلاً عن 5 عقارات من هيئة الدعوة الإسلامية
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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