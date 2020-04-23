استرداد أسهم وعقارات من عبدالباسط حمزة

قال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، إن اللجنة قررت إنهاء تعاقد عدد كبير َمن الموظفين وصلوا لمناصبهم في كل وزارات الدولة كجزء من التمكين، إلا أنها رأت تأجيل القرار لما بعد رمضان.

وقررت اللجنة إسترداد مجموعة من الأسهم والعقارات والأراضي من القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول عبد الباسط حمزة، من شركة “لاري كوم” التابعة له والمُساهمة في شركة MTN فرع السودان، وأمرت بتسجل الأسهم باسم وزارة المالية، ووجهت المراجع القومي بالشروع فوراً في مراجعة حسابات شركة MTN.

وقال عضو اللجنة صلاح منّاع، في مؤتمر صحفي، الخميس، بحسب صحيفة السودانى إن اللجنة ركزت في ملف اليوم على شخص ينتمي للحركة الاسلامية بدأ ضابطاً صغيراً وانضم لمنظومة العمل الخاص في التنظيم العسكري وعبر عمله سيطر على أموال تقدر بأكثر من ملياري دولار، وتحول في ليلة وضحاها لرجل أعمال كبير هو (عبدالباسط حمزة).

وقال مناع إن عبدالباسط وعبدالعزيز عثمان، سيطرا على قطاع الاتصالات وتم في عهدهما بيع شركة موبيتل بحوالي 10% من قيمتها بـ 1.3 مليار دولار، وأشار إلى أن عبدالباسط يُعد من أكبر المساهمين في شركة “أم تي أن” للاتصالات.

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وأعلن مناع أن اللجنة استردت مجموعة من أسهم شركة زوايا المستقبل المحدودة التابعة لعبد الباسط حمزة في مجموعة من شركات MZK وتسجيلها باسم وزارة المالية.

وقال تم استرداد أسهم عبدالباسط حمزة في شركة زوايا المستقبل المحدودة (31% من الأسهم)- فندق (السلام روتانا) وتسجيلها باسم وزارة المالية.

وأشار إلى أن فندق السلام روتانا و”عفراء مول” انشئت في أرض ملك لحكومة السودان وخصصت كمساهمة لعبد الباسط حمزة في الشركتين.

و أعلنت لجنة إزالة التمكين و استرداد المال العام عن استرداد محالج مارنجان و الحصاحيصا لصالح وزارة المالية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)