عاجل.. مجمع الفقه الاسلامى السبت غرة شهر رمضان في السودان

أعلن مجمع الفقه الاسلامى مساء اليوم، أن غداً الجمعة هو المتمم ٣٠ شعبان، ويوم السبت هو غرة شهر رمضان المعظم فى السودان اعاده الله باليمن والخير والبركات الخرطوم أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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