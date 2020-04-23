لجنة التفكيك تسترد أصول وممتلكات من النظام المعزول

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الخميس 23 أبريل 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
أعلنت لجنة تفكيك وازالة التمكين للنظام المعزول استرداد اسهم واراض زراعية وسكنية مسجلة باسم عبد الباسط حمزة، من منسوبي النظام السابق، وتقدر الاصول والممتلكات بحوالي مليار ونصف الميار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة التفكيك، صلاح مناع في مؤتمر صحافي إن حمزة حصل على هذه الأموال بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى تورطه في بيع اسهم حكومة السودان في شركة موباتيل السودانية بمبلغ يساوي 10% فقط من قيمتها الحقيقي، بالاضافة إلى نقل فرع لشركة الاتصالات السودانية سوداتل للخارج، واستثمار اموالها لصالح النظام المعزول.
واضاف ان اللجنة اصدرت قرارا باسترداد أراض سكنية وزراعية من عبدالباسط حمزة تقدر مساحتها بأكثر مليون فدان.
وشمل قرار الاسترداد 30 مليون سهم من شركة لاركو أم تي ان سودان للاتصالات، واسهم بمول عفراء، وفندق الخرطوم روتانا.
وقررت اللجنة إنهاء تعاقدات وظائف لاعداد كبيرة من منسوبي النظام المعزول ثبت تعيينهم عبر ساية التمكين والولاء السياسي.
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