عاجل.. اتفاق بين الحكومة وحركات دارفور على تقاسم السلطة

الخميس 23 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

استانف وفدا الحكومة والحركات المسلحة اليوم (الخميس) جولة مفاوضات حول مسار دارفور عبر الفيديو كونفرانس بمقر الاتحاد الاوروبي بالخرطوم بحضور عضو فريق الوساطة من دولة جنوب السودان من جوبا، ضيو مطوك .



وقال عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، محمد حسن التعايشي في تصريح صحفي ان الجانبين اتفقا خلال مناقشتهما حول المشاركة في السلطة علي مستوي المجلس السيادي الانتقالي علي إضافة أربعة مقاعد للمجلس تخصص لكتلة السلام.

Advertisements

واضاف ان وفد الحركات_المسلحة طلب مهلة الي يوم الاحد المقبل للرد حول مشاركة مسار دارفور في مجلس الوزراء و المجلس التشريعي، مشيرا الي ان الجانبين اذا توصلا يوم الاحد المقبل الي تفاهم حول هذه النقطة سيتم الاتفاق علي كيفية المشاركة في اجهزة السلطة في الفترة الانتقالية.

وابان التعايشي ان الجانبين قد اقتربا من التوصل الي اتفاق حول المبلغ المخصص لدعم عملية السلام في دارفور واليات دعم السلام في الاقليم كما توصلا الي اتفاق كامل علي قيام صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور ليكون المسؤول عن تمويل عمليات السلام باجمعها والمتعلقة بالنازحين واللاجئين والاراضي واعادة التنمية والاعمار والمحكمة الخاصة للدرفور ومفوضية الحقيقة والمصالحة والاليات الاخري.

و اكد التعايشي ان وفد مسار دارفور طلب اعطائه مهلة حتي الأحد المقبل للرد علي الدراسة التي قام بها مختصين اقتصاديين من كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم ووزارة المالية وعدد من الاستشارين الاقتصاديين والمعنية بسد الفجوة التنموية باقليم دارفور لمدة عشر سنوات الي جانب شمولها علي المشروعات التنموية باقاليم السودان الاخري.

و اعرب التعايشي عن شكر حكومة وشعب السودان للاتحاد الاروبي بقيادة سفير الاتحاد الذي ظل يقوم كمسهل للعملية التفاوضية وقيامه بالاشراف المباشر علي عملية الحوار والنقاش بين الوفدين.