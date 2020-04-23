يا حليل رمضان.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> شهر كريم يطل علينا في ظرف لئيم

> ولكن حلم الشهر بالتأكيد سيقضي علي لؤم الظرف اللعين

> كورونا وفي الغاز وقفونا وفي الطلمبات مع الدكاترة والنظاميين ما سجلونا

> ولكن الشهر الجميل سينسينا معاناتنا لنتنسم عبير الروحانيات

> يخلق من زولنا الجشع إنساناً يشعر بالآخر

> يملأ العين الفاضية

> ويركك العين الطايرة

> رمضان يا حليلا السعن مليان بليلة

> هكذا يستقبل أهلنا في دارفور شهر رمضان

> طالما البليلة في مشكلة صيام مافي

> فالصيام ليس اعداد فراخ تكدسا بديب فريزر > وللتنويع عصائر وتجميد فواكه > ولا كنز للسكر ولا صيانة مكيف > رمضان قناعة وروح طيبة وإيمان عميق > رمضان هذا الشهر غير > قد توحش الناس اللمات > وموائد الإنسان المنتشرة على الطرقات > بالذات ناس الطرق السفرية > كورونا ستحرمنا فقط من ممارسة الإنسانية نوعا ما > ولكنا سنمارسها مع عابر السبيل > ومع القليل من رواد الطرق > ومع المحتاجين من المقربين > ومع أبطال الشوارع الذين حرمتهم كورونا من كرتات المطاعم وبقايا أسرار المدينة > رمضان يا حليلو > ما فضل فيهو شئ > الجمعة الجاية دي خليها > الجمعة البعدها ما تعدها > الجمعة ديييك ليهو اتنين وعشرين يوم > فضل فيهو شنو غير ننشد > شهر الصيام أوحشتنا > المهم > سمعنا بعقوبات طالت أبو الهل قريب ميتين ألف دولار > كردنة ماتستعجل تدفع > الدولار ماشي ناااااازل > الصبر طيب > كان صبرت احتمال خمسين ألف سوداني تجيب ليك الميتين ألف دولار Advertisements > وطبعاً عقوبات الهلال لن تنسينا عقوبة كوكو > موضوع كوكو ده داير بحث عمييق عن أسباب عميقة جايطة أمرنا شديد > الغريبة كوفي كوكو كواسي كاسروكا وكليتشي > كلهن بالكاف > يعني تاني المحترف نسألو أول > إسمك منو؟ > لو قال بالكاف ما بلزمنا ولو يبقى كمال عبدالوهاب > اللهم ببركات هذا الشهر الكريم ترحم كمال وتجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن تجعل الجنة مثواه يا رحيم > المهم لاعب ببدأ بالكاف ولا لعب ساي في الكاف تاني مابلزمنا نهائي > كورونا زاتها بتبدأ بالكاف > مابتلزمنا > أيها الناس: > إن تنصروا الله ينصركم > أها > نجي لي شمارات والي الخرتوم > والينا > أيه دخل البنزين في كورونا ورينا؟ > وليه الطلمبات تدي فئات محددة ونحنا ماتدينا؟ > قول قبلنا استثناء الأطباء وما دايرنك تستثنينا > باقي المستثنيين فوق شنو الاستثناء يا والينا؟ > موش عندهم تراحيل ياوالينا؟ > يوقفوا عرباتهم ويركبوا ترحيلاتهم يا أخينا سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال مشينا الطلمبة ونبحنا.. مدنياااو وإلى لقاء سلك

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