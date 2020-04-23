حرمان الهلال من ثلاث فترات تسجيل عقوبة منتظرة يا كاردينال..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*هذا الملف خطير يا كاردينال!

*وخطورته في ان عقوباته ليس لها دافع!

*لن امل الحديث في هذا الملف!

*نعم..لن نمل الحديث في هذا الملف يا كاردينال لانه باختصار من الخطورة بمكان وعقوباته ليس لها دافع في ظل الية عالمية لا ترحم ولا تتورع في انزال العقوبات علي أي ناي او اتحاد يخالف نهج وقوانين الفيفا حيث لا مجاملات ولا وساطات ولا يحزنون!

*نعم..ملف الثلاثي العربي الاجنبي وصل مرحلة صعبة والتعامل معه يجب ان يكون في كامل الجدية حيث لا تجدي المماطلة و(المحركة)ومحاولة ذر الرماد في العيون كما يفعل الدكتور حسن علي عيسي الامين العام لمجلس ادارة نادينا العظيم والعظمة لله وحده حيث جاء علي لسان الرجل في حديث عبر فضائية النادي مطلع هذا الاسبوع ورصدته ونقلته هذه الصحيفة عبر نسختها الالكترونية حيث جاب الخبر الافاق ووصل الي كل جزء في الدنيا يتعامل مع الشبكة العنكبوتية حيث قال الدكتور حسن علي عيسى حرفيا ما يلي:….( طمأن الدكتور حسن علي عيسى الامين العام المكلف بمجلس الهلال جماهير النادي بالاشارة إلى الشكاوى التي تواجه الهلال في الفيفا وكان اخرها قضية التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق وابن جلدته المدافع شهاب بن فرج فضلا عن المهاجم الجزائري محمد الهادي بولعيدات.. واعتبر دكتور حسن خلال حديث تلفزيوني لفضائية النادي ان مثل هذه الشكاوى تمثل ظاهرة عالمية وليس هناك اي ناد في مأمن منها مهما بلغت قيمته سيما وان غالبية المشكلات يكمن سببها من الاساس في تفسير العقود.. وكشف دكتور حسن عن تواصل ادارة الهلال مع المحامي البرتغالي البيرتو موسانيرا والذي وصفه باحد اكبر المحامين المختصين في قضايا النزاع الرياضي ولديه معاونين في عمله.. وشدد الامين العام للهلال على انهم ملتزمون بما يصدر عن المحامي البرتغالي وان مهتهم في مجلس مده بما يطلبه من مستندات وعقودات.. وقلل دكتور حسن من مرحلة التقاضي الحالية بالتأكيد على انها هناك مراحل تقاضي أعلى من لجنة فض النزاع في فيفا على غرار محكمة كاس وايضا الفيدرالية السويسرية.. قبل ان يستدرك بقوله على ان مجلس الهلال لا ينوي المضي قدما في التقاضي وانه على استعداد لدفع المبالغ واجبة السداد للمدرب التونسي حال أوصى بذلك المحامي موسانيرا.. وتطرق الامين العام المكلف بنادي الهلال لشكوى الثنائي بن فرج وبولعويدات واشار إلى انهما رفضا التوقيع على المخالصة النهائية الا في حضور وكيلهما الذي استقدمهما للهلال.. واوضح دكتور حسن ان النادي وافق على طلبهما وشرع في إجراءات استقدام الوكيل للسودان بإرسال التأشيرة لكن ولاسباب خاصة باللاعبين بن فرج وبولعويدات فإنهما غادرا الخرطوم قبل وصول الوكيل بصورة تسببت في هذه التطورات الاخيرة.. واكمل دكتور حسن بان مجلس الهلال مد المحامي البرتغالي بكل المستندات التي تؤكد على الحرص الكبير الذي اظهره الهلال في حل أزمة الثنائي بن فرج وبولعيدات واصطدامه بتعنت من التونسي و الجزائري)!

*نعم..الي هنا انتهي حديث الدكتور حسن علي عيسي الامين العام للنادي الكبير ونحسب ان الرجل اجتهد في صياغة الكلمات وطمأنة الجماهير الهلالية المشفقة علي حال فريقها في ظل الشكاوي التي باتت تهدد عرش الفريق واستمراريته بين اندية الدرجة الممتازة الي جانب مكانته السامية في الشارع الرياضي علي مستوى القارة الافريقي والوطن العربي ونحسب ان الرجل صادق الي حد ولكن الحقيقة التي يجب ان نرتكز عليها ان يتحرك السيد اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال اليوم قبل الغد لحسم هذا الملف واغلاقه لان خطاب لجنة فض النزاعات الذي وصل بين يدي رئيس نادي الهلال يقول بان الهلال مهدد بالحرمان لثلاث فترات تسجيل من ضم أي لاعب علي المستويين المحلي والاجنبي ما يعني ان الدكتور اشرف الكاردينال رئيس النادي والدكتور حسن علي عيسى الامين العام والبقية عليهم ان يعوا جيدا خطورة مضمون خطاب لجنة فض النزاعات والتي لم تغلق باب الاستئناف ولكنها في ذات الوقت تشير ضمنا الي انه لو تاكد استحقاقية الثنائي للمال طرف الهلال فانه ملزم بدفع المبلغ مع الغرامة وايضا العقوبات المغلظة التي اشار اليها الخطاب..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*يا كاردينال ابعد من الشر وغني له،كما يقول المثل العامي!

*ادفع متاخرات المدرب والثنائي الجزائري والتونسي بلعويدات وبن فرج ويا دار ما دخلك شر!

*اللهم اني قد بلغت!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!