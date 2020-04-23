رسالة في البريد.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بعث لي احد الاخوة بالرسالة التالية عبر الواتساب وكم انا سعيد بتواصلي مع جميع الناس وافرد له المساحة كاملة

اخي الاكرم / معاوية عيسي

وببركة الشهر العظيم نسال الله ان يرفع عنا البلاء والغلاء ويعيد الامة الي جادة الطريق

وارجو ان تسمح لي في هذه المساحة ان اسجل شهادتي لله وللتاريخ في حق شخص اقسم بالله العظيم لم تربطني به اي سابق معرفة وانما من خلال متابعتي وتواجدي في دوري الخرطوم لسنوات طويلة لمست فيه روح العمل والاخلاص والتفاني

* وانت قبل يومين تطرقت الي موضوع ابتعاد الاخ ماجد راس من مجلس ادارة اتحاد الخرطوم وهذا الرجل يكفي انه متواجد في جميع مباريات دوري الاولي ويقف علي كل كبيرة وصغيرة ويتابع بنفسه وعلاقته بجميع رواد استاد

الخرطوم ممتازة جدا

* المشكلة اخي معاوية في مجتمع الكورة كل انسان ناجح يكتروا اعدائه والبعض الاخر تمسكهم الغيرة

* بس انا عايز اقول ليك الحقيقة بكل صراحة ووضوح في ناس مستفيدة من الكورة وخاصة في بعض العطالة عايزين يسترزقوا منها ولما ماجد قفل منهم البلف حاولوا يحاربوه بشتي السبل حتي يخلو لهم الجو

* وانت عارف اتحاد الخرطوم عندو استثمارات كتيرة واموال طائلة واي انسان عفيف وامين عايز يعمل من اجل مصلحة الاندية والاتحاد يكون مصيره الابعاد باي وسيلة

* وصراحة وجود ماجد راس في اتحاد الخرطوم ضروري لانه رجل يعمل من اجل خدمة الكورة والناس

* ومن من هنا بناشد اخوانا في اتحاد الخرطوم واقول ليهم حقوا تعملوا يروح الفريق الواحد بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية وبكرة لو جات انتخايات تاني اخونا ماجد حا يفوز باجماع الاندية كلها

* وبدل ما تتخاصموا حقوا تفكروا في تاهيل الاستاد وصيانته بعد ان اصبحت الكراسي مكسرة وخربة وانتهت صلاحيتها وتشوفوا طريقة لتوفير المعدات للاندية التعبانة

* والرجوع للحق فضيلة وزي ما اجتمعتوا وقررتوا قبول الاستقالة بدون اي وجه حق فانا بناشد الاخ ماجد ان يسحب استقالته ويعود للعمل مع اخوانه في المجلس وعفا الله عما سلف

اخوك

صديق خليل ابوبكر

الخرطوم / جبرة جنوب

احد رواد استاد الخرطوم

اتجاهات اخيرة

* كم انت كبير يا دكتور حسن علي عيسي وانت تحظي بكل هذا الحب والتقدير من جميع اهل الهلال كبيرهم وصغيرهم

* ولاول مرة يجمع الناس علي حسن خلقك واخلاقك وتواضعك وعلمك وحبك الجارف للهلال

* وضريية النجاح غالية والاعداء كثر وكلما طرقتك الفوؤس ازدت عطرا

* ويكفي شهادة المعارضين للمجلس فيك قبل المواليين

* الذين ارادوا التقليل من مكانتك وخبرتك وعملك واخلاصك سقطوا في نظر كثير من الاهلة