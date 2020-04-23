ضوابط البنك المركزي للمقاصة الالكترونية

الخليج 365 :

اصدر بنك السودان المركزي اليوم ضوابط للمصارف فيما يخص عمل المقاصة الالكترونية خلال فترة سريان حظر التجوال في اطار الجهود الرامية فى الحد من انتشار عدوي فايروس كورونا وضمان سلامة العاملين بالجهاز المصرفي . واشارت ضوابط بنك السودان بعدم قبول الشيكات المقدمة للتحصيل بواسطة افراد من الولايات التى تطبق الحظر الكامل ،ويمكن قبول الشيكات المقدمة للتحصيل بواسطة المؤسسات بالاضافة الى الرد على كل الشيكات الواردة من جميع الولايات. وفيما يتعلق بالولايات التى لاتطبق الحظر الشامل وجه البنك المركزي المصارف بقبول الشيكات المقدمة من الافراد للتحصيل ماعدا الشيكات المسحوبة على الولايات التى تطبق الحظر الشامل بجانب قبول الشيكات المقدمة للتحصيل بواسطة المؤسسات والمسحوبة على المصارف التجارية وفروعها فى بالولايات وافسح بنك السودان بحسب وكالة السودان للانباء المجال لتقديرات المدير العام للمصرف في التعامل مع الفقرتين مع التاكيد على عمل المقاصة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتي الحادية عشر والنصف صباحا ،مشيرا الى استمرار البنك فى مراقبة الوضع الصحي واصدار التوجيهات حسب مقتضى الأمر .