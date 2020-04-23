الثروة الحيوانية: هذه هي تفاصيل ارجاع باخرتي ماشية من ميناء جدة

الخليج 365 :

أرجع وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د. عادل فرح ادريس إرجاع باخرتي ماشية يبلغ عددها 22 ألف و500 رأس ضأن من ميناء جدة السعودي إلى ميناء سواكن بالبحر الأحمر بسبب خطأ فني من الجانبين السوداني والسعودي بخصوص نسب جودة ومناعة الماشية. وقال د. عادل لوكالة السودان للأنباء الخميس إن الجانب السوداني (وزارة الثروة الحيوانية) استخدم نوع من التحليل الفرنسي وأن نسبة الدم تعطي جودة بنسبة 100% أما الجانب السعودي فإستخدم التحليل الأسباني الذي أعطى نسبة 63%، مؤكداً أن الفحوصات والتحليل من جانبنا كانت مستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية البيطرية. وأشار إلى أن هناك تفاهمات واتصالات، مع الجانب السعودي، وننتظر الرد منهم خلال اليوم أو غداً متوقعاً أن يكون الرد إيجابياً، وتوقع الوكيل وصول الباخرتين إلى ميناء جدة خلال اليومين القادمين، مؤكداً أن تيم من الوزارة برئاسة مدير إدارة المحاجر وصل لبورتسودان للوقوف على سير الإجراءات بخصوص الباخرتين، مؤكداً السعي مع الجانب السعودي لتوحيد التحاليل وفحوصات الدم للمواشي. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعادت الجمعة الماضية باخرتي مواشي من الضأن الأولى تبلغ 7 آلاف و500 رأس والثانية 15 ألف رأس، وأكملت كافة الإجراءات البيطرية، إلا أن الفحص المخبري في جدة أظهر ضعف في مناعة الشحنتين.