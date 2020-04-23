الوفاق الليبية توجه اتهامات خطيرة للأردن وتفتح النار على السيسي وابن زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، هجوما عنيفا على مصر والإمارات تحديدا خلال مؤتمر صحفي اتهم فيه الإمارات بأنها خطر على الأمن القومي الليبي، كما وجه اتهامات للأردن بدعم حفتر مع مصر والسعودية.

“باشاغا” اتهم صراحة خلال حديثه الإمارات ومصر والأردن والسعودية بدعم حفتر، مؤكدًا أن الأمر يختلف مع مصر لأنها دولة جارة ومهمة لليبيا، وطالب باشاغا الحكومة المصرية بإعادة حساباتها والتوقف عن دعم حفتر.

وتابع مهددا قادة هذه الدول: “إن تدفق السلاح عبر الحدود المصرية إلى ليبيا يمكن أن يرتد إلى صدر مصر، فضلًا عن دول أخرى مثل تشاد وتونس والجزائر”.

وزير داخلية الوفاق أكد ايضا أن حفتر يستعين بمجموعة من المرتزقة المصريين، مضيفا:”لا نعلم هل أرسلتهم الحكومة المصرية أم أنهم مرتزقة يعملون لحسابهم الخاص مثل شركة فاغنر؟ وأن قوات تابعة لشركة فاغنر استخدمت غاز الأعصاب في محور صلاح الدين جنوب غرب طرابلس.