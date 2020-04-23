شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سادت حالة من الاحتقان والغضب في الاوساط المريخية على رئيس نادي المريخ ادم عبد الله سوداكال بسبب تجاهله للموروثات وقيم المريخ حيث لم يسجل سوداكال زيارة لاي من كبار واقطاب المريخ منذ خروجه من الحبس بسجن كوبر منذ 2017 وتجاهل سوداكال كبار المريخ الذين كانوا يحظون باهتمام واستشارة من كافة قيادات ورؤساء المريخ فضلا عن توزيع رؤساء المريخ السابقين حقيبة رمضان على منسوبي النادي اسوة برفقاءهم بالهلال وهو ما ظل يتجاهله سوداكال طوال ثلاث سنوات من حكمه للمريخ ويجدر ذكره ان رؤساء المريخ السابقين آخرهم جمال الوالي كانوا يهتمون باسر ابناء المريخ مما اسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وطالب اقطاب المريخ بسحب الثقة من سوداكال ومجلسه. المادة السابقة تمرد واسع بين جنود اليمن بالجيش السعودي وما حدث لم يكن في حسبان تمرد واسع بين جنود اليمن بالجيش السعودي وما حدث لم يكن في حسبان ابن سلمان المقالة القادمة الوفاق الليبية توجه اتهامات خطيرة للأردن وتفتح النار على السيسي وابن زايد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غضب في المريخ على سوداكال بسبب تجاهله الارث والقيم المريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.