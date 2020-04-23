تمرد واسع بين جنود اليمن بالجيش السعودي وما حدث لم يكن في حسبان ابن سلمان!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق اعتداء عناصر الجيش السعودي على مسيرة قام بها جنود يمنيون يقاتلون مع الجيش السعودي بنجران، وذلك احتجاجاً على إيقاف رواتبهم من قبل النظام السعودي.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، تظاهر عشرات الجنود اليمنيين الذين يقاتلون أنصار الله مع الجيش السعودي، وهتافهم بشعارات “سلمية سلمية” وسط أصوات إطلاق نيران بشكل هستيري لفض التظاهرة.

وبحسب مصادر إخبارية فقد تظاهر مئات من المجندين اليمنيين في مدينة الربوعة غرب منفذ علب الحدودي في عسير، للمطالبة بمستحقاتهم المتوقفة منذ شهور، والتي كان يدفعها الجيش السعودي لهم لقاء عملهم وقتالهم معه ضد أنصار الله في نجران.

وأضافت المصادر بأن المحتجين من مجندي اللواء الثالث حرس حدود واللواء 63 مشاة، وطالبوا باعادتهم لليمن بعد أن أمضوا 6 أشهر في القتال إلى جانب الجيش السعودي، دون أن تدفع لهم السعودية أي رواتب ومستحقات.

واتهم المجندون اليمنيون قيادتهم بالجيش السعودي بمنعهم من المغادرة من الجبهات، بذريعة أنهم “إخوان” وقد لا يعودوا للقتال مرة أخرى لحماية الحدود السعودية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد من تظاهرة مماثلة في منطقة سقام بمحيط مدينة نجران، حيث احتج الجنود اليمنيون المدافعون عن نجران بسبب انقطاع رواتبهم أيضاً.

يشار إلى أن قطع مرتبات المجندين اليمنيين المكلفين بحماية حدود المملكة جاء بعد فرار الآلاف منهم بسبب سوء معاملة القيادة.

وسبق أن نشرت قناة “الجزيرة” فيلماً استقصائياً وضّحت فيه بعض معاناة المجندين اليمنيين على الحدود، وكيف يتم التخلص من جثثهم ودفنها بشكل جماعي، للتغطية على الخسائر السعودية في حربها مع أنصار الله، والتهرب من دفع أي تعويضات للقتلى اليمنيين.