قرار صادم من الفيفا ضد الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجهت لجنة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضربة جديدة ومزدوجة للهلال في قضية ثنائي الفريق السابق المدافع التونسي شهاب بن فرج والمهاجم الجزائري بلعويدات .. حيث أصدرت اللجنة بتاريخ ٢١ أبريل الحالي قرارها في شكوى الثنائي وحكمت لبن فرج بمبلغ يتجاوز ٩٢ ألف دولار منها سبعة آلاف دولار مستحقات إلى جانب ٨٥٥٣٠ ألف دولار تعويض نظير فسخ عقده .. بينما حكمت اللجنة لصالح المهاجم الجزائري بلعويدات بمبلغ ٧٠ ألف دولار منها ٧ آلاف دولار مستحقات و٦٣ ألف دولار تعويض مقابل فسخ العقد .. ومنح قرار لجنة فض النزاعات الهلال مهلة ١٠ أيام لطلب الحيثيات وبعدها يصبح القرار نافذا مع منح مهلة للنادي تمتد لثلاثين يوما لتنفيذ الحكم وسداد مبالغ اللاعبين .. ووفقا لقرار فيفا الجديد، بات الهلال مطالبا بسداد مستحقات تصل لقرابة ٢٠٠ ألف دولار خلال الفترة القادمة بواقع ٢٨ ألف دولار لمدربه السابق نبيل الكوكي و٧٠ ألف دولار لبلعويدات و٩٢ ألف ألف دولار لشهاب بن فرج إلى جانب غرامات تتجاوز عشرة آلاف دولار للفيفا.. وحال عدم السداد خلال المهلة سيتم تحويل الهلال للجنة الانضباط لتوقيع عقوبات بحقه.