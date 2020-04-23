- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 23 أبريل 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
انعقدت الدورة الـ 71 للمجلس الوزاري لدول منظمة (إيجاد) برئاسة السودان اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرنس؛ لمناقشة سير تنفيذ إتفاقية السلام المنشطة في جمهورية جنوب السودان.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان - أن الدعوة لاجتماع هذه الدورة تمت من السودان، واستعرض وزراء الإيجاد الخطوات الإيجابية التي تحققت، وناقشوا العقبات والتحديات التي تعترض التنفيذ الكامل للاتفاقية.
وأضاف البيان أن الاجتماع سادته روح التعاون والتعاطف مع أطراف الاتفاقية، وحثهم الوزراء على المضي قدماً بروح التعاون التي أحرزت النجاحات التي تمت، ودعوهم إلى الاستمرار في التحلي بهذه الروح لتجاوز التحديات القائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المجلس الوزاري لإيجاد يناقش تنفيذ إتفاقية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.