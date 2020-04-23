عاجل.. السودان تطالب تركيا بتسليم هذا الشخص

في خطاب رسمي، طالب النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، السلطات التركية ببدء إجراءاتها القانونية لتسليم العباس البشير، شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى الخرطوم، بعد تأكد معلومات تفيد بوجوده في تركيا.



وتضمن خطاب النائب العام، الذي تم عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، تذكيرا بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والمتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل الأسرى وتسليم المجرمين.

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