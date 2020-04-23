حصيلة جباية القمح بلغت (٢٠٠) الف جوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهد الامين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله عثمان برنامج حصاد القمح بمنطقة الكمر وحدة ود النعيم التابعة لمشروع الجزيرة بمحلية جنوب الجزيرة .

واشاد بالروح العالية للمزارعين والانتاجية والتنسيق بين المزارعين والادارة العليا لمشروع الجزيرة وديوان الزكاة في عملية الحصاد وتحصيل جباية الزكاة التي يدفعها المزارع عن طيب نفس والتي تعود خيرا وبركة علي المكلفين والفقراء والمساكين.

واوضح الامين العام ان الديوان يقوم بتسليم حصيلة جباية القمح للبنك الزراعي حسب توجيهات الدولة لجعلها مخزونا استراتيجيا للبلاد.

Advertisements

وكشف باشمهندس مصطفي ابراهيم مصطفي مدير عام مشروع الجزيرة ان المساحة المزروعة بلغت ٤٤٣ الف فدان قمحا تم حصاد ٨٠ بالمائة منها ومازالت عملية الحصاد مستمرة حيث بلغت انتاجية الفدان الواحد اكثر من ١٩ جوال قمح .

واكد مصطفي التعاون التام بين ديوان الزكاة وادارة المشروع والجهات ذات الصلة من اجل ان تعود منفعة الانتاج لصالح المخزون الاستراتيجي ولمصلحة الفقراء والمساكين ولتعظيم شعيرة الزكاة التي ضاعفت حصيلة الانتاج

واوضح الفاتح عبد الرءؤف امين الزكاة ولاية الجزيرة ان حصيلة جباية القمح خلال هذا العام تبلغ اكثر ٢٠٠ الف جوال قمحا مبينا ان الديوان تحصل على اكثر من ١٢١ الف جوال قمحا اي بنسبة تفوق ٦٠ بالمائة من مقدر جباية الولاية و ان حصيلة جباية القمح يتم تسليمها للبنك الزراعي حسب موجهات الدولة لتعود مخزونا استراتيجيا ومنفعة لكل الشعب السوداني مشيدا بتعاون المكلفين وادارة المشروع في تحصيل جباية الزكاة .