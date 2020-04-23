شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت لجنة الوساطة الجنوب سودانية الراعية لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح عن تقدم في الترتيبات الامنية بشأن منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة.
وقال ضيو مطوك، نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوب سودانية، في تصريح صحفي مساء يوم الثلاثاء، إن وفدي الحكومة والجبهة الثورية في مفاوضات السلام، توصلا الى اتفاق على تكوين لجنة عليا بشأن الترتيبات الأمنية لمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة.
وأوضح مطوك في حديثه، أن الجولة الثانية للمفاوضات المباشرة عبر الأقمار الصناعية، أحرزت تقدما في ملف الترتيبات الأمنية بتكوين لجنة عليا لمناقشة ملفات “السيطرة والتحكم” المتعلقة بالترتيبات الأمنية للقوات.
من جانبه قال ياسر عرمان سعيد نائب رئيس الجبهة الثورية، انهم اتفقوا مع وفد الحكومة في الخرطوم على تكوين لجان عليا لمناقشة قضايا الترتيبات الامنية من “السيطرة والتحكم، وقف إطلاق النار ، والتسريح والدمج” في مناطق النيل الأزرق وغرب وجنوب كردفان.
وأوضح عرمان أن الملفات المتفق عليها ستناقش هيكلة القطاع الامنية في السودان، من أجل بناء هيكلة القوات المسلحة السودانية لتتماشى مع تطلعات المرحلة المقبلة.
واشار عرمان الى أن وفدي الجبهة الثورية و الحكومة تجاوزا قضايا العلاقة بين النوبة والقبائل العربية في منطقة جبال النوبة، على أن تتم مناقشة تلك العلاقات في مؤتمر الحكم الإداري بالسودان.
وأكد عرمان التزام الجبهة الثورية بالتوصل الى اتفاق نهائي مع حكومة الانتقالية في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الوساطة الجنوبية تعلن عن تقدم في الترتبيات الامنية بشأن منطقتي النيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.