استقالة مفاجئة لمدير معمل استاك بعد ايام من تصريحات وزير الصحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مدير المعمل القومي للصحة العامة(استاك) المكلف البروفسير ابوبكر ابراهيم احمد، عن تقدمه باستقالته عن منصبه أمس الأربعاء، وعزا الاستقالة إلى تصريح وزير الصحة أكرم علي التوم، التي انتقد فيها إدارة المعمل القومي.

و قال ابوبكر في تصريح خاص لـ(التيار) بان اسباب استقالته تعود الي حديث وزير الصحة الذي يشكك في مصداقية المعمل وبذلك قد يشك في النتائج كافة خاصة وأن استاك يعد المعمل المرجعي الوحيد بالبلاد ويتم اجازته بواسطة منظمة الصحة العالمية ويعمل باحدث الاجهزة الالمانية وبكوادر مؤهلة ومدربة ويتم فحص العينات بواسطة اجهزة (كمبيوتر)، وأضاف ابوبكر طلبت الاعفاء عن العمل تحملا للمسئولية الكاملة ولم اعد استطيع العمل في ظل الهزيمة التي اصابت المعمل من حديث الوزير بعد الطعن في مصداقية النتائج دون وجه حق.

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وقطع ابوبكر بسلامة نتائج فحص المصاب رقم (1) والتأكيد قائلا النتائج سليمة مائة في المائة والعينة موجودة و يمكن ارسالها الي الخارج للتأكيد ، وان اسباب وفاة الحالة الاولي يمكن التأكد منها عبر التشريح ،وان هناك طرق اخري للمحاسبة في حالات الخطأ غير التشهير في الاعلام واضاف ان شعورا بالاحباط اصاب العاملين بعد المعاناة التي يجدوها في السهر المتواصل ليل نهار في فحص النتائج حيث يعد معمل الفايروسات باستاك من اخطر الاماكن

على حياة الكادر وقابليتهم للاصابة كبيرة في ظل عدم توفر المعينات الكاملة و يعملون في ظروف سيئة ، الا انهم بالرغم من ذلك يمتازون بالاداء والمتميز ولا يقبل المساوة فيهم ، وزاد اتمني منهم مواصلة العمل من اجل المواطن السوداني وفي ظل هذه الظروف لا يحتاجون غير الشكر. كما اكد بانه ليس لديه اي انتماء سياسي وانما أنتمائه للوطن فقط.وكانت وزارة الصحة قد اصدرت قرارا بإعفاء مدير استاك أمس من منصبه.

جريدة التيار